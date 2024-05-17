الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إخماد حريق محدود بمنزل وحوش ملحق بسوهاج دون حدوث إصابات

إخماد حريق- أرشيفية
إخماد حريق- أرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية  في السيطرة على حريق محدود بمنزل وحوش ملحق، بناحية قرية شطورة، طهطا شمال محافظة سوهاج، دون حدوث خسائر بالأروح وانحصرت التلفيات في نفوق بعض الطيور والمنقولات المنزلية ولا توجد خسائر بالأرواح.

بداية الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز طهطا وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية دون حدوث إصابات.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا اندلاع حريق في منزل طابق أول وحوش ملحق، ولم ينتج عن الحريق ثمة خسائر أو إصابات بشرية، وانحصرت التلفيات في نفوق 2 رأس ماشية ونفوق كمية من الطيور واحتراق بعض المنقولات محتويات منزلية.

كما كشفت التحريات عن أن سبب الحريق ماس كهربائي مع وجود تشوينات للبوص تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

قوات الحماية المدنية حريق قرية شطورة محافظة سوهاج الطيور والمنقولات المنزلية خسائر

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