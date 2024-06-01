ننشر توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية وباقي المحافظات وذلك بعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية في الدقهلية حيث يرتفع البحث عن جميع توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 الدقهلية وفي جميع المحافظات.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية من المتوقع ارتفاع تنسيق داخل هذه المحافظة، وذلك بعد ارتفاع مؤشرات نسبة النجاح للشهادة الاعدادية التي بلغت اكثر من 93%، وفي الأيام القادمة ننشر تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية فور إعلانه بشكل رسمي.

تنسيق دخول الثانوية العامة 2024 بمحافظة القاهرة

من المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة للعام 2024-2024 للطلاب الراغبين في التقديم ليصل إلى 240 درجة، مع العلم أن درجة الشهادة الإعدادية الكاملة تبلغ 180 درجة.

تنسيق دخول الثانوية العامة 2024 في محافظة الجيزة



من المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة الجيزة، طبقا للشروط التي حددتها المدارس للقبول عند 218 درجة.

تنسيق دخول الثانوية العامة 2024 في محافظة الشرقية



من المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة الشرقية، طبقا للشروط التي حددتها المدارس للقبول عند 238 درجة.

تنسيق دخول الثانوية العامة 2024 في محافظة أسيوط



من المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة أسيوط، طبقا للشروط التي حددتها المدارس للقبول عند 240 درجة.

تنسيق دخول الثانوية العامة 2024 في محافظة القليوبية



من المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة القليوبية، طبقا للشروط التي حددتها المدارس للقبول عند 240 درجة.



تنسيق دخول الثانوية العامة 2024 في محافظة الغربية



من المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة الغربية، طبقا للشروط التي حددتها المدارس للقبول عند 236 درجة.

تنسيق دخول الثانوية العامة 2024 في محافظة المنوفية



من المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة المنوفية، طبقا للشروط التي حددتها المدارس للقبول عند 230 درجة.

تنسيق دخول الثانوية العامة 2024 في محافظة الإسماعيلية



من المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة الإسماعيلية 2024، طبقا للشروط التي حددتها المدارس للقبول عند 230 درجة.

تنسيق دخول الثانوية العامة 2024 في محافظة الإسكندرية



من المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة الإسكندرية 2024، طبقا للشروط التي حددتها المدارس للقبول عند 225 درجة.

تنسيق دخول الثانوية العامة 2024 في محافظة سوهاج



من المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة سوهاج، طبقا للشروط التي حددتها المدارس للقبول عند 258 درجة.



تنسيق دخول الثانوية العامة 2024 في محافظة كفر الشيخ



من المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة كفر الشيخ، طبقا للشروط التي تحددها المدارس للقبول عند 252 درجة.

تنسيق دخول الثانوية العامة 2024 في محافظة دمياط



من المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة دمياط، طبقا للشروط التي حددتها المدارس للقبول عند 230 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2024





“المستند الأول”: ملف التحق بالثانوية العامة + ملف ورقي

“المستند الثاني”: تقديم أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر+ صورتين

“المستند الثالث”: الدمغات الخاصة بالأوراق المطلوبة.

“المستند الرابع”: صورة شخصة للأب والأم

“المستند الخامس”: تقديم البطاقة الصحية للطالب+ بطاقة الاختبار

“المستند السادس”: 6 صور شخصية +2 طابع تعليمي

“المستند السابع”: حافظة بلاستيك توضع فيه الأوراق السابقة