ريم وبربري يوضحان حقيقة انفصالهما في فيديو جديد

ريم وبربري، تصدرا على مدار الـ48 ساعة الماضية، التريند، لانتشار أخبار تفيد بانفصالهما، وذلك بسب غيابهما عن الجماهر لمدة أكثر من شهر عبر "إنستجرام"، و6 أشهر على "يوتيوب".

ورغم شهرتهما كـ"بلوجرز"، إلا أن نبأ انفصالهما حقق المزيد لهما من الشهرة، وأصبح القاصي والداني يهتم بمعرفة حقيقة انفصالهما، وظلت أنباء انفصالهما متداولة لمدة أيام، حتى خرجا ريم وبربري عن صمتهما، ونشرا فيديو توضيحي يرد على حقيقة انفصالهما.

ونشر ريم وبربري، مقطع فيديو وهما يرقصان في إحدى السهرات الليلة، وكتب الثنائي على الفيديو: (السوشيال ميديا: ريم وبربري انفصلوا، ريم وبربري: "مشهد الرقص")، كما كتب أيضًا: "سمعنا الخبر زينا زيكوا والله"، ساخرين من هذه الشائعة.

ونفى ريم وبربري نبأ انفصالهما، بمقطع الفيديو الأخير، دون تبرير سبب غيابهما، الفترة الماضية، وهما كانا حريصين على التواجد في ظل متابعة أكثر من 2 مليون شخصًا على حسابتهم الرسمية على "الانستجرام" و"فيس بوك".

من هما ريم وبربري؟

واشتهرا الثنائي ريم وبربري، على مواقع التواصل الاجتماعي بمحتواهم الكوميدي والترفيهي، إذ بدأت قصة حبهما وهما في عمر 19 عامًا حيث جمعتهم رياضة "الباركور" والتي كانت سبب في نشأ قصة صداقة مقربة لحوالي عامين، حتى انتهت بإعجاب وزواج بعد الكثير من الصعوبات والمعوقات التي اجتزها الثنائي في النهاية وتزوجوا.

وخلال أكثر من لقاء تلفيزيوني وإذاعي، أكدا الثنائي ريم وبربري مدى قوة علاقهما وحبهما حيث لايتخيل كلاهما لعيش دون الآخر، كما حرصا على توضيح أن العلاقة بينهما قائمة على الصداقة وهو الأمر الذي ساعد على وجود الثقة المتبادلة بين الطرفين.

والجدير بالذكر أن تغيب الثنائي ريم وبربري تسبب في أن يبحث رواد التواصل الاجتماعي عن حقيقة انفصالهما حيث توقفا عن تقديم أي محتوى خلال تلك الفترة، وهو الأمر الذي اعتبره المتابعون غير معتاد أو طبيعي، خاصة أنهم كانوا يشاركون محتواهم بشكل يومي.