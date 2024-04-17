الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رصد وضبط 255 مخالفة مرورية بشوارع وطرق الغربية

مرور الغربية
مرور الغربية

ضبطت إدارة مرور الغربية، بقيادة العميد وائل حمودة، 255 مخالفة متنوعة في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة المرور ابرصد وضبط 255 مخالفات شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

وتمكنت الحملة من سحب دراجات نارية دون رخص قيادة، وأخرى بدون ترخيص، كما تمت مصادرة عدد من مركبات التوك توك غير المرخصة، وتحرير مخالفات ملصقات.

كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 42 ألفا و940 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

معدلات تنفيذ مشروعات محافظة الغربية

وعلى صعيد منفصل، واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عقد الاجتماعات الدورية والجولات الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال في كل المشروعات، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لمشروعات مراكز ومدن المحافظة ونسب التنفيذ في كل مركز من المراكز، بالإضافة إلى بحث الحلول والمقترحات وإزالة المعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لزيادة معدلات الإنجاز ونهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المقررة مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ ونهو أعمال تنفيذ المشروعات، والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وشدد المحافظ على ضرورة النزول الميداني ومتابعة تنفيذ المشروعات ورصد الملاحظات أولًا بأول والعمل على تذليل أي عقبات قد تحدث بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن، خاصة أن الدولة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية وفقًا للإمكانات المتاحة.

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