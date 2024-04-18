محافظ الغربية يتابع أعمال توريد القمح بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، متابعته اليومية المستمرة لعملية تسليم الأقماح والتي بدأت من يوم 15/4/2024 في أماكن تجميع وتخزين للاطمئنان على تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك؛ حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

وأجرى المحافظ، اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة عملية توريد القمح بشونة نمرة البصل بالمحلة والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 2000 طن وهنجر قرية الكرسة بطنطا والتي تبلغ سعتها التخزينية 2560 طن، ومركزي تجميع الالبان ببسيون والذي يبلغ سعته التخزينية 2100 طن.

وشدد المحافظ، على المرور الميداني الدوري من اللجنة المركزية بمحافظة الغربية والمشكلة بقرار منه لمتابعة بدء توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع محافظة الغربية.

أيضًا أجرى محافظ الغربية، جولة ميدانية بمركز ومدينة طنطا، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع “الإسكندرية القاهرة الزراعي” بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين، وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر، والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.



وخلال الجولة، أجرى المحافظ عددا من الاتصالات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من المشروع.