بدء صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، صرف معاشات شهر مايو من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بالزيادة الجديدة، والتي تصل لـ15%، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية منهم أصحاب المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

ينطلق صرف معاشات شهر مايو 2024، يومي 1 و2 مايو 2024: لأصحاب المعاشات الأقل من مبلغ 1300 جنيه.

- كما ينطلق صرف معاشات مايو 2024، يومي 3 و4 مايو 2024: لأصحاب المعاشات الأكثر من مبلغ 1300 والأقل من 10080 جنيه.

- وينطلق صرف معاشات مايو 2024 يومي 5 و6 مايو 2024: لأصحاب المعاشات الأكثر من مبلغ 1300 جنيه.

وعلمت القيادة السياسية على تبكير صرف المعاشات منذ عام 2022، كما تم إقرار منحة استثنائية في أكتوبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه.

أما عن المزايا التى يستفاد منها أصحاب المعاشات، أكدت الهيئة القومية للتأمينات أنه بناء للمادة (3) من القانون 148 لسنة 2019 يضم نظام التأمينات الاجتماعية عدة خدمات وهى:-

- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

-المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

-أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.