تبدا الأربعاء.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

يتسائل كثير من الناس عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 لمعرفة موعد قبض المعاش، حيث تستعد هيئة البريد المصري لصرف المعاشات اعتبارا من يوم الاربعاء 1 مايو من خلال مكاتب البريد المنتشرة علي مستوي الجمهورية.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

وجهت هيئة البريد المصري بتغذية مكاينات الصراف الالي والبالغ عددها 2000 ماكينة بشكل دائم وذلك قبل موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 خاصة بالتزامن مع اجازة الدولة لعطلة عيد العمال وشم النسيم وعيد القيامة المجيد.

حددت الهيئة 10 أيام لصرف المعاشات حيث توزعت أصحاب المعاشات علي أربعة فئات لمنع التكدس والتزام خلال عمليات الصرف.

جدول صرف معاش شهر مايو 2024

وتصرف الفئة الأولي لأصحاب المعاشات الأقل من ألف جنيه خلال يومي الاربعاء والسبت 1 و4 مايو بعد تليها الفئة الثانية أصحاب المعاشات الأقل من ألفي جنيه خلال يومي الأحد والثلاثاء 5 و7 مايو.

في حين تصرف الفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأقل من 3 آلاف جنيه خلال يومي الاربعاء والخميس 8 و9 مايو

كما يتم صرف المعاشات الفئة الأخير الأكثر من 3 آلاف جنيه خلال يومي السبت والاحد 11 و12 مايو، مع السماح لمن تخلف عن الصرف بالصرف خلال يومي الاثنين والثلاثاء 13 14 مايو.

إجازة عيد العمال وشم النسيم

قرر مجلس الوزراء ترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء 1 مايو لـ يوم الخميس 2 مايو 2024، ليكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة، تبدأ من الخميس 2 مايو حتى الإثنين 6 مايو، تمثل عيد العمل وعيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

موعد عمل مكاتب البريد خلال شهر مايو 2024

تقوم هيئة البريد المصري من فتح أبواب مكاتبها بداية من الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا وتمتد الفترة المسائية في بعض المكاتب حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة إجازة رسمية لجميع العاملين بالهيئة في حين يتم مناصفة العمل بالمكاتب علي يومي الخميس والسبت بحسب كل منطقة.

موعد قبض معاشات شهر مايو 2024

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة خلال مارس الماضي بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الأدنى للأجور الي 6 آلاف جنيه بنسبة 50% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة لتصل تكلفة الزيادات نحو 180 مليار جنيه.

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