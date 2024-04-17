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مصر

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

يشغل بال شريحة من كبيرة من المستفيدين من المعاش معرفة موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 وكيفية الاستعلام عنها عبر جوجل، لصرفها من خلال ماكينات الصرف الآلي.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة

وتوفر «الدستور» في هذا التقرير موعد معاشات شهر مايو 2024، وأماكن صرفها، وكيفية الاستعلام عنها.

موعد صرف معاشات مايو 2024

وحسب بيان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر، سيبدأ صرف المعاشات مع بدء كل شهر جديد بالزيادات الجديدة، وبالتالي سيكون موعد صرف معاشات شهر مايو لعام 2024 مع الساعات الأولى من يوم الأربعاء الموافق 1 من شهر مايو 2024.

كيفية الاستعلام عن معاشات مايو 2024

1) قم بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من هنا.

2) قم بالنقر على أيقونة صاحب معاش، ثم الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

3) ثم قم بالاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

4) ثم ضع الرقم القومي يالخانة الموضحة بالموقع، ثم القيام بالضغط على «استعلام».

5) سوف يظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

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أماكن صرف معاشات مايو 2024

ويمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر مايو 2024، من الجهات التالية:

  • ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد.
  • جميه منافذ شركة فوري وكارت ميزة.
  • وكافة المحافظ الإلكترونية.

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موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 وشروط استحقاقه بالزيادات الجديدة

ما هي شروط استحقاق المعاش؟

ويتاح للفرد الحصول على المعاش طبقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 في عام 2019، الصادر عن مجلس النواب، في عدة حالات، بما في ذلك بلوغه سن الشيخوخة واكتمال مدة الاشتراك في التأمين والتي قد لا تقل عن 120 شهرًا، وتصبح 180 شهرًا عقب 5 سنوات من تاريخ الاشتراك، كما سيُصرف المعاش عند حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، تكون شريطة أن لا سيكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.

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