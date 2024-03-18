معاش تكافل وكرامة| رابط الاستعلام عن زيادة معاشات شهر أبريل 2024

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2024.. يترقب شريحة كبيرة من المواطنين الإعلان عن مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2024، بالزيادة الجديدة، وينتظر مستحقي المعاشات والمقدر عددهم بأكثر من 12 مليون مواطن من مختلف المحافظات عن موعد استحقاق معاش إبريل قبل عيد الفطر المبارك والذي يتزامن مع 10 إبريل ويرغب المواطنون بانفاقه في شراء السلع ولوازم العيد.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

وفي إطار حرص "الدستور" على تقديم كل ما يخص مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2024 ضمن خدمة مستمرة، نقدم في السطور التالية موعد صرف المعاش وأماكنه وكيفية الاستعلام عن قيمة معاشات أبريل.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

من المتوقع صرف معاشات شهر أبريل 2024 يوم الاثنين الموافق 1 أبريل، وستستمر عملية الصرف لمدة 6 أيام، ولا توجد معلومات تفيد بتبكير موعد صرفها.

الاستعلام عن زيادة معاشات شهر أبريل 2024

للاستعلام عن زيادة معاشات شهر أبريل 2024، يجب اتباع الخطوات التالية:

1) زيارة موقع التأمينات الاجتماعية من هنا.

2) إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

3) الدخول على الاستعلام عن "قيمة المعاش".

4) إدخال البيانات المطلوبة.

5) سيتم عرض التفاصيل بشكل فوري.

أماكن صرف معاشات أبريل 2024

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر مارس 2024 من الأماكن التالية في أبريل 2024:

ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك والبريد.

نقاط خدمة شركة فوري وكارت ميزة.

التطبيقات الإلكترونية للمحافظ الشخصية

زيادة المعاشات 2024

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15%، وتم تطبيق الزيادة بداية من شهر مارس 2024، وفي الوقت ذاته أقرت الدولة زيادة معاشات تكافل وكرامة كونها تساهم في تخفيف بعض الأعباء المعيشية عن محدودي الدخل.

زيادة المعاشات.. معاش تكافل وكرامة 2023

بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمت الموافقة على حزمة من الإجراءات لتحسين دخول المواطنين ومساعدتهم في التصدي لموجة التضخم الحالية، حيث تم زيادة الفئات المالية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا اعتبارًا من أول أبريل. يمكن للمستحقين من صرف معاش تكافل وكرامة معرفة قيمة المعاش بعد الزيادة، والتي تتمثل في ما يلي:

1- سيصل معاش الفرد الذي يحصل على 500 جنيه إلى 625 جنيه بعد زيادة 25%.

2- بعد الزيادة، سيصل معاش كبار السن الذين يحصلون على 450 جنيه إلى 562.5 جنيه.

3- ستصل قيمة معاش ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيه بعد الزيادة إلى 562.5 جنيه شهريا.

4- سيصل معاش الأيتام من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 350 جنيه إلى 437.5 جنيه بعد الزيادة."

أقرأ أيضًا: تصرف قبل عيد الفطر| موعد صرف معاشات أبريل 2024 بالزيادة