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مصر

تصرف قبل عيد الفطر| موعد صرف معاشات أبريل 2024 بالزيادة

معاشات
معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2024 يشغل بال قطاع كبير من مستحقي المعاشات في مصر والمقدر عدد بأكثر من 11 مليون مواطن في مختلف المحافظات مع اقتراب بداية شهر أبريل، وتصدر البحث عن موعد صرفها المحرك جوجل إذ يثير العديد من الأشخاص الذين يتلقون معاشاتهم استفسارات حول توقيت صرف معاشاتهم لهذا الشهر، ويأتي هذا الاهتمام بسبب قرب احتفالات عيد الفطر المبارك لعام 2024.

موعد صرف معاشات إبريل 2024

يتوقع أن يبدأ صرف معاشات إبريل 2024 مع بداية الشهر، حيث سيتم الصرف لمدة ستة أيام، ومن المقرر أن ينتهي صرف المعاشات في السادس من إبريل 2024، وفقًا لقرارات وزارة المالية.

اماكن صرف معاشات إبريل 2024 

يمكن للمستفيدين من المعاشات سحب مبالغهم من مختلف ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المصرية، بالإضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد في مختلف المحافظات، وفروع الشركات النقدية الإلكترونية وشركات الاتصالات.

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موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024

زيادة المعاشات في عام 2024:

 تم صرف الزيادة الجديدة للمعاشات لأول مرة في شهر مارس 2024، حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة نسبتها 15٪ من قيمة المعاش الأساسي، وتمثل هذه الزيادة تحسينًا في الأوضاع المالية لمستفيدي المعاشات.

الاستعلام عن معاشات شهر إبريل 2024

للاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 وقيمتها، يمكن زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنــــــــــا.

خطوات الاستعلام عن معاشات إبريل 2024

يمكنك الاستعلام عن المعاشات عبر الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر هذا الرابط السابق.
  • البحث عن قسم أو خدمة الاستعلام عن المعاشات أو المدفوعات.
  • قد يُطلب منك إدخال بعض المعلومات الشخصية مثل الرقم القومي أو رقم البطاقة الشخصية للمستفيد.
  • بعد ذلك، ستحصل على معلومات حول المبالغ المستلمة ومواعيد الصرف وأية تفاصيل أخرى ذات صلة بالمعاشات.
  • في بعض الأحيان، يمكن الاستعلام أيضًا عن طريق الاتصال بخدمة عملاء الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث يمكنك طرح استفساراتك والحصول على المعلومات المطلوبة من خلال الموظفين.

 

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