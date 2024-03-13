مرشح لعضوية مجلس المحامين: برنامجي يزيد معاشات النقابة إلى 6 آلاف جنيه

استعرض المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، رؤيته في شأن دعم منظومة المعاشات.

واكد في بيان له، أن برنامجه يتضمن زيادة الحد الأدني والأقصي لمعاشات المحامين ليتوافق مع الظروف الإقتصادية الحالي بحد أدنى ٢٠٠٠ جنيه وبحد أقصى ٦٠٠٠ جنيه، بعد زيادة موارد النقابة لتسمح بذلك.

واقترح: في حالة وفاة العضو، فيجب على النقابة أن تسانده بانشاء مركز إدارة رعاية أسرة المحامين المتوفين لانهاء كافة إجراءات المعاش ومتابعه أحوالهم فنقابة المحامين بيت للمحامين.

وأشار: ايضا بانشاء هيئة من المحامين متخصصين في إدارة مكاتب المحامين المتوفين بمشاركة الشباب لاستمرار مصدر دخل أسرة المتوفي بنسبة ٥٠℅ للشاب المقيم بإدارة المكتب و٥٠% لاسرة المتوفي باشراف ورقابة هيئه المحامين.

مجلس نقابة المحامين يقرر عقد الانتخابات يوم 23 مارس الجاري

وكان قد عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الخميس الموافق 7/3/2024، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والمتعلقة بالعملية الانتخابية.

وفي بداية الاجتماع وجه نقيب المحامين السادة أعضاء المجلس بدراسة جميع الأحكام القضائية الصادرة، لكي يبدي كل عضو رأيه فيها ليتم اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الجمعية العمومية.

وبعد مناقشات وافق مجلس النقابة العامة للمحامين بأغلبية أعضائه على عقد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، على منصب النقيب وعضوية المجلس، يوم السبت الموافق 23 مارس الجاري.