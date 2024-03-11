فتح باب الاشتراك بمشروع علاج "الصحفيين" استثنائيًا إلى 19 مارس

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية عن فتح الاشتراك بمشروع العلاج 2024م، للصحفيين وأسرهم، من 12 إلى 19 مارس 2024، تنفيذًا لقرار مجلس نقابة الصحفيين، وذلك بغرامة 25% من قيمة الاشتراك.

العمل سيكون خلال مواعيد العمل الرسمية

وأوضحت اللجنة الآتي:

أولًا: العمل سيكون خلال مواعيد العمل الرسمية من العاشرة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر.

ثانيًا: مُتاح تجديد الاشتراك خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة، بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتس آب، كما يمكنهم التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند على رقم (01099756266).

ثالثًا: الزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمَن يرغب بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط شهرية، مع الأخذ فى الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية قيمة الأقساط الثلاثة شهريًا فى موعدها.

رابعًا: مُتاح تجديد الاشتراك للأعضاء من الأساتذة الأفاضل بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم واتس آب (01099756266).

خامسًا: الصحفيون الراغبون فى الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور للنقابة للسداد بالخزينة، أو تحرير طلب التقسيط، أو إرسال مندوب من كل مؤسسة لإتمام إجراءات الاشتراك.

سادسًا: الصحفيون الراغبون فى الاشتراك للمرة الأولى عليهم التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة.

سابعًا: قرار المجلس فتح باب الاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين خلال نفس الفترة بقيمة 200 جنيه للفرد.

زيادة بدل التكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين

وتدرس وزارة المالية زيادة بدل التكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين، بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، واتخاذ ما تراه إيجابيًا في هذا الملف.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات له، إن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على تقليل الأعباء على المواطنين بمختلف شرائحهم باعتباره توجها عاما للحكومة.