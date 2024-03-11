تدرس وزارة المالية زيادة بدل التكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين، بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن واتخاذ ما تراه إيجابيًا في هذا الملف.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات له، إن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على تقليل الأعباء علي المواطنين بمختلف شرائحهم باعتباره توجها عاما للحكومة.

وزارة المالية تدرس زيادة بدل التكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين

وأشار وزير المالية إلى أنه بالنسبة لزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين، فإن الوزارة تنسق مع كل الجهات المعنية في الدولة وستتخذ ما تراه إيجابيا في ذلك الملف.

وكانت نقابة الصحفيين قدمت طلبًا للجهات المعنية بزيادة بدل التكنولوجيا بعد إقرار زيادات الأجور الأخيرة المقررة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة.

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه قدم طلبًا يتضمن تطبيق زيادة البدل بمعدل 20% سنويًا بالموازنة لمواجهة أعباء التضخم وزيادات الأسعار باعتباره مطلبًا رئيسيًا لدى الجماعة الصحفية.

وفي وقت سابق، ثمّن نقيب الصحفيين خالد البلشى قرار الهيئة الوطنية للصحافة بتطبيق الزيادة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية على العاملين فى الصحف القومية بما تضمنه من زيادة للأجور بقيمة 1000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، مؤكدًا أن قرار الهيئة جاء ليتوافق مع بيان مجلس النقابة، الذى طالب بضرورة مد الاستفادة من حزمة الحماية الاجتماعية إلى الصحفيين، وكذلك مخاطبات النقابة فى هذا الشأن.

كما وجه نقيب الصحفيين الشكر إلى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية لتجاوبهما مع مطالب الهيئة الوطنية بتوفير التمويل اللازم لذلك، وطالب البلشى الحكومة بمد تطبيق إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الصحفيين عبر زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بالقيمة نفسها، مشيرًا لقطاع واسع من الصحفيين المتعطلين، فضلًا عن أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين واجبهم المهنى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها مهنة الصحافة ما يؤثر على أوضاع الصحفيين الاقتصادية.

وقال البلشى إن توجيهات الرئيس جاءت لتكشف عن إحساسه لحجم الأزمة، التى يعانيها قطاع واسع من المواطنين، وهو ما يؤكد ضرورة المساواة بين جميع الصحفيين فى الحصول على البدل.

الصحفيين تقدم طلبًا لـ"المالية" بزيادة البدل 20% سنويًا

وكشف البلشى عن أنه كان قد تقدم مع بداية العام إلى الحكومة والجهات المعنية بطلب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، على أن تطبق سنويًا، بقيمة 20% وإدراجها فى الموازنة الجديدة، ومع إعلان الرئيس عن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة، أعدنا المطالبات لكل الجهات لزيادة البدل بقيمة تتواكب مع الزيادات الجديدة، التى وجه رئيس الجمهورية يوم 7 فبراير 2024م، بتطبيقها على المرتبات بقيمة من (1000 إلى 1200جنيه).

ثمّن نقيب الصحفيين تحركات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، داعيًا إلى ضرورة رفع قيمة البدل بما يتناسب مع الزيادات، التى أقررت، مؤكدًا أنه تحول لمطلب رئيسى لقطاعات واسعة من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

كما جدد نقيب الصحفيين الدعوة لتطبيق التعيينات، التى جاءت ضمن الحزمة الاجتماعية على الصحفيين المؤقتين فى المؤسسات القومية، خاصة أن كثيرًا من الإصدارات تعتمد عليهم بشكل رئيسى، فضلًا عن أن تعيينهم يجدد الدماء داخل الصحافة القومية، ويحميها من الشيخوخة.