قائمة الأمل تعلن تشكيلها الأولي للمنافسة في انتخابات نقابة المحامين

أعلن المحامي محمد عبد العال، المنسق العام لقائمة الأمل التي تخوض انتخابات نقابة المحامين، إطلاق التشكيل الأولي للقائمة التي تنافس على مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة دون النقيب، وأنه يجري استكمال التشكيل خلال المرحلة الحالية.

وجاء التشكيل الأولي كالتالي:

- محمد عبد العال، ود. احمد ابو المعاطي جمعة، عن محكمة استئناف المنصورة

- عيد الخطيب، والحسيني أبو كريمة، وسامح ميرت، عن محكمة استئناف طنطا

- عماد عريان وصالحين المهدي، عن محكمة استئناف القاهرة

- مصطفى انور عكاشة وعلي يسري، عن محكمة استئناف بني سويف

- بكر البشير وحسام القاضير عن محكمة استئناف أسيوط

- فوزي عطالله عن محكمة استئناف قنا

وكشف منسق عام القائمة، أنه يجري استكمال التشكيل في باقي محاكم الاستئناف وسوف يتم الإعلان عنه كاملا قبل إجراء الانتخابات المقررة ٢٣ مارس الجاري.

وأشار إلى أن القائمة تجوب محافظات الجمهورية لاختيار أكفأ العناصر التي تحظى بدعم الجمعية العمومية ورؤية قابلة للتطبيق، للانضمام إليها ولعرض ملامح برنامجها الانتخابي على أعضاء الجمعية العمومية.

ولفت إلى أنه فور إتمام التشكيل سوف تعقد القائمة مؤتمر انتخابي حاشد يتضمن الإعلان عن تفاصيل البرنامج الانتخابي التي تخوض به القائمة الانتخابات.







مجلس نقابة المحامين يقرر عقد الانتخابات يوم 23 مارس الجاري



وكان مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الخميس الموافق 7/3/2024، عقد اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والمتعلقة بالعملية الانتخابية.

وفي بداية الاجتماع وجه نقيب المحامين أعضاء المجلس بدراسة جميع الأحكام القضائية الصادرة، لكي يبدي كل عضو رأيه فيها ليتم اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الجمعية العمومية.

وبعد مناقشات وافق مجلس النقابة العامة للمحامين بأغلبية أعضائه على عقد انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، على منصب النقيب وعضوية المجلس، يوم السبت الموافق 23 مارس الجاري.