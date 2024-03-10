الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة دعاوى وقف انتخابات "المحامين" للمفوضين

محكمة
محكمة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعاوي المقامة من مصطفى شعبان وآخرين، حول وقف  انتخابات المحامين لهيئة مفوضي مجلس الدولة لإيداع التقرير بالرأي القانوني فيها على أن تنظر بجلسة 7 أبريل المقبل.

وطالب المحامون بوقف قرار نقابة المحامين والمتضمن تأجيل عملية الاقتراع من يوم 7 مارس 2024 إلي يوم 23 من ذات الشهر.

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يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت عدة أحكام الأربعاء الماضي تضمنت رفض ما يقارب من 8 دعاوي قضائية مقامة من محامين لوقف انتخابات التجديد الكلي لنقابة المحامين والتي كان مقررًا لها يوم 7 مارس الجاري.

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