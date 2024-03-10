باستثناء بارات فنادق الـ5 نجوم.. غلق كباريهات الجيزة وحملات لمباحث الآداب استعدادًا لرمضان

أُغلقت جميع الكباريهات والـكازينوهات والبارات في الجيزة؛ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم، ويتم البدء في تنفيذ القرار ابتداءً من الليلة الأولى لحلول شهر رمضان ويستمر حتى صباح أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكشفت مصادر أمنية عن أن قرار إغلاق الملاهي الليلية والبارات يأتي ضمن لوائح رخصة وزارة السياحة التي تمنع فتح أو تشغيل الملاهي الليلية أو المحلات التي تقدم الخمور في المناسبات الدينية.

وأشارت المصادر إلى معاقبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع تكثيف وتشديد الإجراءات الأمنية في المناطق والمزارات الدينية خلال شهر رمضان الكريم.

ونفذت مباحث مكافحة جرائم آداب الجيزة القرار في البارات والملاهي الليلية بمناطق شارع الهرم وجامعة الدول العربية والمهندسين والدقي والعجوزة وأكتوبر.

واستهدفت الحملات التنبيه على مديري ملاهي وبارات وصالات الديسكو بأنحاء المحافظة بتنفيذ القرار وعدم مخالفته وتوزيع المنشور بالإجراءات التي يجب اتباعها وتتضمن إغلاق جميع الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات في الفنادق السياحية كافة باستثناء البارات في فنادق الخمس نجوم على أن تكون غير مكشوفة خلال أيام شهر رمضان المبارك.

ونص القرار على التزام صاحب المنشأة السياحية بعدم عرض المواد المخلة بالآداب العامة والتي تخدش الحياء العام وتقع تحت طائلة المسئولية القانونية والإدارية والالتزام بعدم إزعاج المجاورين من خلال استخدام مكبرات الصوت في الساحات المكشوفة.

كما نص على منع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم المصنفة سياحيًا من فئة النجمتين والنجمة الواحدة خلال شهر رمضان المبارك والمناسبات الدينية الإسلامية، وفي حال ضبط أي مخالفة سيتم إغلاق المنشأة السياحية أو المرفق المخالف فورًا لمدة شهرين متتاليين من قبل المحافظ المختص وإعلام وزارة السياحة والآثار بذلك وتقتصر متابعة تنفيذ التعليمات من قبل وزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار.

ولفتت المصادر إلى أن مباحث الآداب وشرطة السياحة والآثار تتولي القيام بعمل حملات يومية للتفتيش على الملاهي الليلية والبارات وصالات الديسكو؛ للتأكد من تنفيذها القرار بعد رصد عدة مخالفات في الأعوام السابقة.