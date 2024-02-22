الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اعترافات جريئة لـ5 فتيات ليل سقطن فى حملة على كباريهات العجوزة

دعارة
دعارة

أدلت 5 فتيات ليل باعترافات جريئة عقب إلقاء القبض عليهن في كباريهات وبارات العجوزة بتهمة التحريض على الفسق وممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية. 

واعترفت المتهمات بالتحريض على الفسق من خلال ترويج صورهن عبر تطبيق "واتس أب" واستقبال راغبي المتعة الحرام والاتفاق معهم على مبلغ مالي وموعد ومكان اللقاء بعد إرسال صور فتيات له ليختار من بينهن. 

وتتراوح أسعار الليلة الواحدة من ألف جنيه حتى ٥ آلاف جنيه، حيث تقاضت فتاة مبلغ ١٠٠٠ جنيه للجلوس والدردشة مع عميل فقط دون ممارسة الرذيلة التي يتم الاتفاق لها على مبلغ آخر مختلف. 

وأعدت مباحث مكافحة جرائم الأداب بمديرية أمن الجيزة مأمورية مكبرة على الملاهي الليلية والبارات بمنطقة العجوزة للتفتيش على المخالفات والأعمال المنافية للآداب ومراجعة التراخيص اللازمة لمزاولة المهن المختلفة بداخلها.

واستهدفت الحملة التي ترأسها العقيد محمد غراب وكيل مباحث الآداب بالجيزة بارات وماروكان والعناني ومجموعة من الكافيهات في المهندسين بعد ورود معلومات حول ممارسة أعمال منافية للآداب، حيث تتولى سيدة الاتفاق مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية. 

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بعد عرض المعلومات على اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة شن حملة سرشة على عدد من المنشآت للحفاظ على تقاليد المجتمع ومنع الأعمال المنافية للآداب، وبدأت الحملة برئاسة العميد محمد حسن مدير مباحث آداب الجيزة، والعقيد محمد غراب وكيل الإدارة، منذ الساعة الثانية عشر منتصف الليل حتى الساعة السابعة صباح اليوم التالي، قاموا خلالها بمداهمة عدد من البارات والكازينوهات والكافيهات. 

وتم تحريز الهواتف المحمولة التي تحمل المحادثات وصور الفتيات كدليل على وجود اتفاقات بينهن وبين راغبي المتعة الحرام.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمتهمات، وقررت نيابة العجوزة حبس الفتيات الخمس 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومازالت الحملات مستمرة منذ الساعات الأولى لليل حتى خيوط الصباح. 

اعترافات جريئة فتيات ليل الليلة بـ٣ الاف كباريهات العجوزة ممارسة الرذيلة مباحث مكافحة جرائم الاداب

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