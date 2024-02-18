القصة الكاملة لمداهمة كباريه "ست الكل" في الجيزة

أجرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في إلقاء مباحث الآداب بالجيزة القبض على راقصة و4 فتيات داخل كباريه "ست الكل" بالمهندسين بعدة اتهامات أبرزها التحريض على الفسق والفجور.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لمباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة ممارسة عدد من الفتيات أعمال الرذيلة داخل ملهى ليلي بمنطقة المهندسين في العجوزة، تم استئذان النيابة العامة بعد التأكد من صحة المعلومات من خلال المصادر السرية.

وعقب انطلاق العمل في كباريه "ست الكل" بعد منتصف الليل تحركت قوة امنية بقيادة العميد محمد غراب وكيل مباحث الآداب بالجيزة وداهمت الكباريه ونجحت في القاء القبض على راقصة و4 فتيات تقمن بالتحريض على الفسق والفجور خاصة الراقصة التي تثير الغرائز بطريقة رقصها المبتذلة.

وكشفت الحملة عن عمل الملهى الليلي بدون ترخيص فتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الراقصة والفتيات ونقلهن الى قسم شرطة العجوزة.

وقررت النيابة العامة حبس الراقصة والفتيات 4 ايام على ذمة التحقيقات.