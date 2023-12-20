الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

لحظة القبض على نهى
لحظة القبض على نهى الدكر

أسابيع من البحث والتّتبع من مباحث آداب الجيزة لإمبراطورة الدعارة وكباريهات شارع الهرم نهى الدكر الصادر لها قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة انتهت بإلقاء القبض عليها داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي. 

إمبراطورة كباريهات الهرم 

نهى الدكر صاحبة ملهى ليلي شهير بمنطقة الهرم انتشر اسمها في الآونة الأخيرة بعد ورود معلومات لرجال الأمن ومباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة حول قيامها بالاتجار في الفتيات القاصرات واستغلالهن في أعمال الدعارة وبيعهن لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، إضافة الى تسببها في مقتل شاب داخل الكباريه بعد نشوب خلاف بينه وبين آخر على فتاة ساقطة. 

منذ ٣ أسابيع داهمت مباحث الآداب بقيادة العقيد محمد غراب وكيل ادارة مباحث الآداب بالجيزة كباريه أندريه الذي تمتلكه نهى الدكر وتديره بدون ترخيص وتبين هروبها منه منذ فترة وتم إغلاقه، لكنها أعادت تشغيله مرة أخرى بالمخالفة للقانون، وتمت ملاحقتها حتى سقطت في قبضة رجال مباحث الآداب، قبل أن تتم إحالتها للنيابة العامة التي تباشر التحقيق معها. 

سقطت في أحضان راقصة

وكشفت التحريات الأولية ان نهى الدكر ألقى القبض عليها في أحضان الراقصة جومانة، لاتهامهما بممارسة الفسق والفجور داخل فيلا بالجيزة، مبينةً أن المتهمتين مارستا أفعالاً شاذة.

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وأوضحت التحريات الأولية أنه خلال تفتيش المتهمتين عثر بحوزتهما على مبالغ مالية 300 ألف جنيه، وسيارة جب شروكي و4 هواتف، وبفحصها وُجد عدد من الفيديوهات والصور الخليعة، وتم تحريز المضبوطات وعرضها على جهات التحقيق.

وألقى رجال مباحث الآداب الجيزة القبض على راقصة شهيرة في الأوساط الليلية والحفلات، تدعى جومانة أثناء ممارسة الفجور مع صاحبة كباريه.  

وبدأت الجهات الأمنية التحقيق مع المتهمتين بممارسة الفسق والفجور، والأعمال المنافية للآداب بعد ضبطهما متلبستين داخل الفيلا التي تستخدمها صاحبتها، كملهى لإقامة حفلات ليلية.

الاتجار في القاصرات 

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تدعي «نهى.ر. م » وقررت جلب قاصرات من الأقاليم والأرياف للعمل في ملاهي ليلية وتحريضهن على ممارسة الرذيلة والفسق والفجور، وإدارة ملهى ليلي بمنطقة الأهرامات، بدون ترخيص، والتحريض على الفسق والفجور وتسهيل أعمال الدعارة وتعاطي المخدرات.

وأفادت التحريات بأن سالفة الذكر لها سجل جنائي ومتهمة بارتكاب سوابق للأعمال المنافية للآداب العامة، وعرض ساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة الحرام، كما تم القبض عليها في عدة قضايا سابقة وحبسها، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سقطت في احضان راقصة نهى الدكر امبراطورة الكباريهات ممارسة الرذيلة جلب قاصرات ملاهى ليلية

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