الباز: ما فعلته "حماس" جعل مهمة المفاوض المصرى صعبة جدًا وأضاع مجهوده

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن المفاوض المصري بصبره ورؤيته الشاملة لا يزال حتى هذه اللحظة، رغم تأزم الأمر واحتدام الصراع، يحاول توفيق وجهات النظر، لكن ما فعلته "حماس" جعل المهمة صعبة جدًا وأضاع مجهود أيام كثيرة جدًا، وجهد بُذل خلال الفترة الماضية.

ما حدث في 7 أكتوبر يتكرر بنفس تكنيك اليوم

وأضاف الدكتور محمد الباز، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن: ما حدث في 7 أكتوبر يتكرر بنفس تكنيك اليوم، بمعنى أنه إذا عدنا بالذاكرة إلى 7 أكتوبر مرة أخرى والاقتحام الذي تم، لن أعرف حتى الآن ما كانت أهداف حماس للقيام بهذه العملية، وصمتنا خلال الشهور الماضية لأنهم كانوا في محنة، وحولت إسرائيل رد الفعل لانتقام شامل بوحشية شديدة جدًا.

ما الهدف الذى قامت من أجله "طوفان الأقصى"؟

ولفت الدكتور محمد الباز إلى أن: كثيرًا من المراقبين والإعلاميين والسياسيين المصريين كانوا يتحدثون عندما كانت تدور العمليات على الأرض، لكن الآن السؤال بالفعل ما الهدف الذي قامت من أجله "طوفان الأقصى" وما الهدف اليوم؟، هل كانت تريد حماس دفع التفاوض بمثل هذا القصف وهي تعرف أن إسرائيل تنتظر حجة حتى تتكأ عليها لتقوم بالرد؟، ونحن أمام ساعات عصيبة قادمة.