الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط راقصة وهروب مالكة كباريه شهير في الهرم

الامن
الامن

ألقت مباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة، القبض على راقصة بدون ترخيص، في كباريه تمتلكه متهمة هاربة من جهات التحقيق وصادر قرارًا سابق بضبطها وإحضارها متهمة في الإتجار بالبشر، وجلب قاصرات من الأقاليم والأرياف للعمل في ملاهي ليلية وديسكوهات وتحريضهن على ممارسة الرذيلة والفسق والفجور.

وسبق اتهام صاحبة الكباريه الشهير، وشهرتها "ن. الدكر"، في أوساط الملاهي الليلية بالأعمال المنافية للآداب العامة، بعرض ساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة الحرام، كما تم القبض عليها في عدة قضايا سابقة وحبسها.

 

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وسبق وداهمت مباحث الآداب الكباريه في أحد الفنادق، وصدر قرار بإغلاقه لكنها فتحته مرة أخرى واشتكى عدد من جيران الكباريه بمنطقة الهرم من الأعمال المنافية للآداب التي تقوم بها المتهمة والممارسات اللاأخلاقية للعاملات معها في الملهى الليلي. 

مديرية أمن الجيزة كباريه راقصة الفسق والفجور الرذيلة

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