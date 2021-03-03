رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط راقصة «فيديو التحرش» في قبضة الأمن

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:18 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط راقصة اتهمت ضابطًا بالتحرش بها، من خلال فيديو بثته عبر صفحتها على أحد موقع التواصل الاجتماعي.

ونفت التحريات الأمنية ادعاء الراقصة، والتي أقرت بقيامها بذلك بغرض الشهرة، بعد ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الطالبية.

كانت المتابعات الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجهت فيه إحدى السيدات اتهاما لأحد ضباط الشرطة بأنه تحرش بها.

وبعمل التحريات تبين أن صاحبة الفيديو راقصة شهيرة تدعى «س. م»، أصل إقامتها محافظة الإسماعيلية، مقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية برئاسة الرائد إسلام السيد، رئيس وحدة المباحث بقسم شرطة الطالبية، فور تحديد مكان المدعية، وأمكن ضبطها واقتيادها إلى ديوان القسم.

وبمواجهتها أقرت بقيامها ببث الفيديو المشار إليه بغرض الشهرة، وبالكشف الجنائي عنها تبين أنها مطلوبة جنائيًا على ذمة قضية جنائية «تحريض على الفسق».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وصول دفعات جديدة من لقاحات كورونا خلال أيام

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2021

الصور

image description

صرف مساعدات مالية وعينية لأسر حادث انهيار بئر الصرف الصحي بأسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

image description

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. استلام مدرسة ووحدتي طب أسرة بأسيوط

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

الأكثر قراءة

أبرزها «سد النهضة».. 4 ملفات رئيسية يناقشها الرئيس السيسى فى السودان

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

وزير الخارجية: مصر لم تدخر جهدًا لتحقيق الاستقرار فى ليبيا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الأجسام المضادة المتولدة نتيجة للسلالة الجنوب إفريقية تحمى من سلالات أخرى

مرض شبيه بالإنفلونزا يقتل 15 شخصا في غرب الكونغو الديمقراطية

الأردن يُضيء مواقع أثرية احتفالًا بمئوية الدولة

تنزانيا تضاعف جهودها لإنهاء فيروس نقص المناعة بحلول 2030

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى أشرف هيكل: كان نموذجًا للفنان المخلص

مؤسسة العويس الثقافية تحتفي باليوم العالمي للشعر 21 مارس

في ذكراه.. رأي إبراهيم أصلان في تعديلات سيناريو «الكيت كات»

تقليد ابتكرته «عبد الدايم».. سبب اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية