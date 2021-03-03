سقوط راقصة «فيديو التحرش» في قبضة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط راقصة اتهمت ضابطًا بالتحرش بها، من خلال فيديو بثته عبر صفحتها على أحد موقع التواصل الاجتماعي.ونفت التحريات الأمنية ادعاء الراقصة، والتي أقرت بقيامها بذلك بغرض الشهرة، بعد ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الطالبية.كانت المتابعات الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجهت فيه إحدى السيدات اتهاما لأحد ضباط الشرطة بأنه تحرش بها.وبعمل التحريات تبين أن صاحبة الفيديو راقصة شهيرة تدعى «س. م»، أصل إقامتها محافظة الإسماعيلية، مقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة.وعلى الفور تحركت قوة أمنية برئاسة الرائد إسلام السيد، رئيس وحدة المباحث بقسم شرطة الطالبية، فور تحديد مكان المدعية، وأمكن ضبطها واقتيادها إلى ديوان القسم.وبمواجهتها أقرت بقيامها ببث الفيديو المشار إليه بغرض الشهرة، وبالكشف الجنائي عنها تبين أنها مطلوبة جنائيًا على ذمة قضية جنائية «تحريض على الفسق».تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة.