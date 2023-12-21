ضبطوها في أحضان "جومانة التونسية".. سقوط إمبراطورة كباريهات الهرم "نهى الدكر"

"الريسة نهى"، لقب يطلق في أوساط الكباريهات والكازينوهات بمنطقة الهرم على نهى الدكر مالكة أحد كباريهات شارع الهرم.

نهى الدكر أو الريسة كما يطلق عليها أعوانها تنقلت من مكان لآخر طوال الأشهر الثمانية الماضية هربا من ملاحقة قوات الشرطة لصدور قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة بحقها لاتهامها في قضية تتضمن عدة اتهامات منها تسهيل الدعارة وممارسة الفجور والاتجار بالبشر لقيامها بتشغيل فتيات قاصرات في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بعد استقطابهن والإنفاق عليهن ثم إجبارهن على العمل في الدعارة داخل الكباريه الذي تمتلكه.

قوة من مباحث الآداب بقيادة العميد محمد حسن مدير إدارة مباحث الآداب بالجيزة ووكيله العقيد محمد غراب، انطلقا إلى منطقة هرم سيتي بعدما انتهت عملية التتبع والمراقبة التي استمرت لعدة ساعات وأكدت وجود الهاربة "نهى الدكر" 36 سنة داخل فيلا التي ما إن تم مداهمتها حتى فوجئ الضباط بالدكر في أحضان فتاة أخرى، تبين فيما بعد أنها راقصة في الكباريه الذي تمتلكه وتدعى "جومانة التونسية" وهي مصرية لكنها تلقب بذلك فقط.

في ملاءات تم إيداع "نهى الدكر" و"جومانة" بوكس الشرطة بعد التحفظ عليهما وتحريز مبالغ مالية وصلت إلى 300 ألف جنيه بالإضافة إلى هواتف الفتاتين حيث عثر بهاتف "الريسة نهى" على محادثات بينها وبين راغبي المتعة الحرام واتفاقاتهم على تقديم الفتيات لهم بمبالغ مالية وعثر بهاتف "جومانة" على مقاطع إباحية تجمعها بـ"نهى" في أوضاع مخلة أثناء ممارستهما الفجور سوياً.

من جانبها باشرت نيابة الهرم تحقيقات موسعة مع المتهمتين فور عرضهما وسط حراسة أمنية مشددة من مباحث الآداب وقسم شرطة الهرم، وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة الرئيسية "نهى الدكر" ورد اسمها على لسان 4 فتيات قاصرات ألقي القبض عليهن منذ 8 أشهر في قضية ممارسة الدعارة وخلال التحقيقات معهن في النيابة العامة اعترفن أن نهى الدكر مسؤولة عن تشغيلهن في ممارسة الأعمال المنافية للآداب "هي اللي بتسرحنا وتتفق مع الرجالة على ثمن الليلة"، فأصدرت النيابة قراراً بضبطها وإحضارها.

وكشفت التحقيقات أن الكباريه الذي تمتلكه "نهى الدكر" شهد منذ 3 أسابيع تبادلاً لإطلاق النار بين شابين مخمورين عقب مشاجرة بينهما ما أدى لمقتل أحدهما وسيتم استجواب "الدكر" حول تلك الجريمة بصفتها مالكة مسرح الجريمة.

أمرت النيابة بحجز نهى الدكر والراقصة جومانة التونسية 24 ساعة على ذمة تحريات إدارة مباحث الآداب والبحث الجنائي بالجيزة وقررت تسميع الكباريه بالشمع الأحمر.