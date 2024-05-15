الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز

توك شو

مستشارة أوباما: لدينا أمل كبير فى إنهاء الحرب على فلسطين قريباً

لوري واتكينز مستشارة
لوري واتكينز مستشارة الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما

قالت السيدة لوري واتكينز، مستشارة الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمد إسرائيل بالسلاح لإبادة الشعب الفلسطيني.

 

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكدت السيدة لوري وانكينز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن سياسة بايدن تغيرت الأسبوع الماضي تجاه الأحداث في فلسطين، حيث امتنع عن تقديم المساعدات لإسرائيل الأسبوع المقبل.

 

وأضافت في حديثها، أنه لابد وأن يكون هناك ممثل رفيع المستوى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في المفاوضات بين إسرائيل وحماس لإعادة المحتجزين ووقف إطلاق النار.

 

عودة المحتجزين

وتابعت:" لدينا أمل كبير في أن يتم إنهاء الحرب في فلسطين، وأن يتم وقف الكوارث الإنسانية".

 

وكان قد قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 82 شهيدًا و234 مصابًا خلال 24 ساعة.

 

وأكدت الوزارة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35173 شهيدًا و79061 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية لوري وانكينز مستشارة الرئيس الأمريكي أوباما

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