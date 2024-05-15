بوريل: انقسام أوروبى بشأن غزة.. والدبلوماسية الأمريكية مرهَقة فى الشرق الأوسط

قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يرى إرهاقًا للدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط، وأقر بوجود انقسامات أوروبية بشأن غزة، ولكنه دعا التكتل إلى بذل مزيد من الجهود نحو إقامة دولة فلسطينية.

وخلال زيارة إلى كاليفورنيا، وجّه بوريل مجددًا انتقادات حادة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، لافتًا إلى أن سكان القطاع الفلسطيني "يموتون ويتضورون جوعًا، ويعانون بدرجات لا يمكن تصوّرها"، معتبرًا أن ما يجري هو "كارثة من صنع الإنسان".

وجاء في كلمة ألقاها بوريل في جامعة ستانفورد، ونُشرت أمس الثلاثاء: “أرى إرهاقًا لدى الجانب الأمريكي على صعيد مواصلة الانخراط في البحث عن حل”، مضيفًا: "نحاول مع العرب الدفع قدمًا" لكي نجعل "حل الدولتين هذا واقعًا".

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن 7 جولات شرق أوسطية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر.

وحضّ إسرائيل على إتاحة دخول مزيد من المساعدات إلى القطاع، وحذّر من تصعيد إقليمي كما ناشد إسرائيل القبول بحل الدولتين.

ولكن الولايات المتحدة أسقطت باستخدامها حقّ النقض (الفيتو) مشروعًا تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن، لمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، معتبرة أن وضعية الدولة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر مفاوضات تعالج المخاوف الأمنية لإسرائيل.