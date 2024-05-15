مهن يهدد الذكاء الاصطناعى بمحوها.. هل أنت التالى؟

في الآونة الأخيرة أظهرت التكنولوجبا تطورًا صارخًا، وظهر ذلك واضحًا من خلال الذكاء الاصطناعي وأدواتهن، والذي بدوره أصبح يهدد العديد من الوظائف والمهن.

وبالفعل اختلف سوق العمل في مجالات مختلفة بعد ظهور وتطوير الذكاء الاصطناعي، وهذا التحول في مشهد الوظائف هو مصدر قلق متزايد في أوساط العمال والموظفين بمختلف أنحاء العالم، حيث وصفت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الذكاء الاصطناعي الذي يضرب سوق العمل العالمية بموجة "تسونامي".

وأوضحت أنه من المرجح أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على 60 % من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة و40 % من فرص العمل حول العالم خلال العامين المقبلين.

وفي السطور التالية تستعرض "الدستور" ماهية الذكاء الاصطناعي وكيفية تحكمه وتهديده للعديد من الوظائف في مختلف المجالات.

ما هو الذكاء الاصطناعي؟

اليوم، أصبح الذكاء الاصطناعي يهدد عددا كبيرا من الوظائف والمجالات، إذ أجرى فريق من الباحثين بقيادة جامعة "برينستون" بحثا حول أي المهن أكثر تأثرا من صعود الذكاء الاصطناعي، وأظهرت النتائج أن المسوقين عبر الهاتف والمعلمين وعلماء النفس والقضاة هم من بين أعلى الفئات المعرضة للخطر.

ويلعب الذكاء الاصطناعي دورًا مهما في أداء المهام المتكررة، فإن الوظائف التي تتضمن مهامًا متكررة وروتينية مثل إدخال البيانات يمكن أن تكون مستهلكًا للوقت وعرضة للأخطاء، وتتطلب من الموظف البشري إدخال كميات كبيرة من المعلومات يدويًا في نظام الكمبيوتر، وهو ما يوفره الذكاء الاصطناعي في دقائق قليلة.

ما هو شات جي بي تي "chat GPT"؟

ومن أبرز أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي هو "شات جي بي تي" الذي من خلاله سيطر بالفعل واقتحم العديد من المجالات الوظيفة والعملية، فهو عبارة عن محادثة رقمية وقادر على فهم اللغة وإجراء محادثات مع البشر واقتراح العديد من الإجابات والحلول في دقائق قليلة.

كيف يهدد الذكاء الاصطناعي التسويق والإعلانات

ويحل الذكاء الاصطناعي محل المسوقين من خلال عن إجراء مكالمات متكررة مع العملاء، وجدولة المواعيد وإجراء المبيعات وجمع معلومات الزبائن، والقيام بالعديد من المهام الروتينية التي يقوم بها المسوقون عبر الهاتف.

ما هي أكثر الوظائف التي يهددها الذكاء الاصطناعي

وفقًا لتقرير “مستقبل الوظائف لعام 2020” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإنه بحلول عام 2025 قد يتم استبدال 85 مليون وظيفة على مستوى العالم.

من أكثر الوظائف تهديدًا هي خدمة العملاء

خدمة العملاء واحدة من الوظائف والمهن التي ستختفي بسبب الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا فمن الممكن استبدالها بروبوتات الدردشة.

سيتمكن الذكاء الاصطناعي من التعامل مع استفسارات العملاء وحل مشاكلهم وتقديم توصيات للمنتجات والخدمات بشكل أسرع مقارنة بالبشر.

الذكاء الاصطناعي والترجمة

بدأ سوق الترجمة يتغير بالفعل بعد ظهور التطبيقات والمواقع التي توفر الترجمة الفورية مجانًا، فجزء كبير من عمل المترجمين يتم إنجازه اليوم بواسطة البرامج والتطبيقات كترجمة جوغل مثلًا.

كيف يهدد الذكاء الاصطناعي البنوك والصرافة؟

تم تطوير العديد من التطبيقات الرقمية مؤخرًا التي توفر الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وأجهزة الصراف الآلي (ATM).

وسيحل الذكاء الاصطناعي محل العديد من وظائف صرافي البنوك، فيما يؤدي ذلك انخفاض الحاجة إلى صرافين البنوك في الفروع المادية.

إدخال البيانات

بعد ظهور الذكاء الاصطناعي وتطور أدواته في المجالات المختلفة سيسهم في نمو سوق وظيفة إدخال البيانات، فوفقًا لتقرير صادر عن MarketsandMarkets؛ من المتوقع أن ينمو سوق خدمات إدخال البيانات العالمية من 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2018 إلى 5.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.

إدخال البينات هي من الوظائف المنتشرة في العديد من قطاعات الأعمال ومختلف الشركات، تعتمد على تعبئة وتنظيم قواعد بيانات الشركة بالإضافة إلى مراجعة وتعديل البيانات بشكل مستمر بهدف التحقق من سلامتها وصحتها، وهو يوفر كل هذا في دقائق معدودة