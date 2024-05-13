تطبيقات الذكاء الاصطناعي.. ماراثون للابتكارات بجامعة بنها سبتمر 2024

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إقامة "ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024" تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" والذي يأتي في إطار سعي جامعة بنها إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلي اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد علي الابتكار والمعرفة، يستثمر عبقرية المكان والانسان لتحقيق التنمية والارتقاء بجودة الحياه في ضوء رؤية مصر 2030.



وأضاف "الجيزاوي" فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن إقامة الماراثون يأتي تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية التي تولي الابتكارات أهمية كبيرة وتضعهما على رأس أولوياتها لما لها من أهمية كبيرة على الساحة العالمية وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي تركز على تعزيز إدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي فى شتى المجالات العلمية التى تعود بالنفع على المجتمع بشكل عام.

وأشار الدكتور أيمن سمير المدير التنفيذي للمجلس التنفيذي للابتكار وريادة الاعمال بجامعة بنها، إلى أن ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024 يستهدف منسوبي الجامعات والمعاهد العليا المصرية (الحكومية – الأهلية – الخاصة - التكنولوجية) وطلاب مدارس STEM والمدارس التكنولوجية وذلك من خلال 8 محاور رئيسية وهى استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الطاقة المتجددة، استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، استخدام الذكاء الصناعي في تحسين أداء الروبوتات الصناعية، الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، الذكاء الاصطناعي لإنشاء مدن ذكية ومستدامة، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة، استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.



ونوه أنه سيتم فتح باب التسجيل خلال شهري مايو ويونيو 2024 على أن تقام فعاليات المارثون خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2024.