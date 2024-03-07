الليلة بـ700 جنيه.. كواليس سقوط شبكة "الدكتورة" للدعارة بالشيخ زايد

كشفت مباحث الآداب بالجيزة عن نشاط مشبوه داخل نادي صحي بمدينة الشيخ زايد تديره سيدة تلقب نفسها بـ"الدكتورة" وتسهل الدعارة لراغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية.

معلومات وردت إلى إدارة مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة بممارسة نشاط مشبوه داخل ناد صحي، تحريات مباحث الآداب برئاسة العميد محمد غراب وكيل إدارة مباحث آداب الجيزة أكدت صحة المعلومات وأن مالكة ناد صحي حاصلة على دبلوم تجارة تدعي أنها طبيبة علاج طبيعي لجذب العملاء وتشتهر بلقب "الدكتورة".

وأضافت التحريات أنها تسهل دعارة ٨ ساقطات مقابل مبالغ مالية تتقاضاها من راغبي المتعة الحرام، حيث تعلن عن جلسة المساج بمبلغ ٧٠٠ جنيه، انطلقت قوة أمنية بعد استئذان النيابة العامة ونجحت في إلقاء القبض على "الدكتورة" وفتيات و٤ رجال من راغبي المتعة الحرام.

كما حرزت مباحث الآداب مبلغ ٤٧ ألف جنيه وهواتف محمولة تتضمن اتفاقات بين المتهمة الرئيسية وعملائها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.