الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

قبل رمضان.. كواليس سقوط راقصة و5 فتيات ليل فى شبكة الحرام بأبو النمرس

شبكة دعارة
شبكة دعارة

قبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم كشرت مباحث الاداب بالجيزة عن انيابها للكشف عن شبكات الحرام واسقاط فتيات الليل والراقصات ذي الحركات الخليعة، ونجحت في القبض على راقصة و٥ ساقطات في ملهى ليلي بمدينة ابو النمرس. 

 

في قرية السعد أبلغ أحد المصادر السرية قيادات ادارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة عن وجود نشاط مشبوه لعدد من الفتيات داخل كافيهات في القرية التابعة لمدينة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، العميد محمد حسن مدير مباحث الاداب بالجيزة وجه بسرعة شن حملة مكبرة على تلك القرية بعد التحري والتأكد من صحة المعلومات. 

 

ترأس العقيد محمد غراب وكيل إدارة مباحث آداب الجيزة قوة امنية انطلقت الى مدينة ابو النمرس استهدفت ملهى ليلي غير مرخص و٨ كافيهات للتفتيش على المخالفات والاعمال المنافية للآداب، والقت قوات الشرطة القبض على راقصة تعمل بدون ترخيص اضافة الى ٥ فتيات ليل بتهمة التحريض على الفسق. 

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وكشفت تحريات مباحث الآداب بالجيزة عن قيام الفتيات بممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام ممن يترددون على الكافيهات بعد الاتفاق فيما بينهم على المقابل المادي، وتتقاضى الفتاة مبلغ ٤٠٠ جنيه في الليلة الواحدة. 

 

كما حررت محضرا لمدير كافية يعمل بدون ترخيص واقتادت القوات من تم ضبطهم من الراقصة والفتيات الخمس الى قسم شرطة مركز الجيزة وعرضهن على النيابة العامة التي قررت حبسهن على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على الفسق. 

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