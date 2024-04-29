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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كثافات مرورية متوسطة فى شوارع القاهرة والجيزة اليوم الإثنين

كثافات مرورية
كثافات مرورية

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، كثافات مرورية متوسطة في حركة السيارات.

وانتشر ضبّاط من الإدارة العامة للمرور في الشوارع والميادين، لمتابعة الحركة المرورية وتسييرها ورفع أي معوقات.

كثافات متوسطة

وشهد كوبري أكتوبر كثافات "متوسطة" في الاتجاه القادم من وسط المدينة إلى مدينة نصر، وطريق "العروبة- صلاح سالم"، وفي الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة، فضلًا عن ازدحام متوسط في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة، في الاتجاه القادم من العباسية سطحيًا أو نزولًا من كوبري أكتوبر، إلى مطار القاهرة ومنطقتي مساكن شيراتون والنزهة.

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وانتشر ضباط إدارة المرور بطول الشارع، للتقليل من الكثافات وتسيير الحركة في الاتجاهين، لا سيما في الأماكن المسموح بها تحميل الركاب في عربات الميكروباص.

وهناك كثافات مرورية متوسطة في كورنيش النيل في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح، وكذلك سيولة مرورية في الاتجاه المؤدي إلى المعادي وحلوان.

وشهد شارع الهرم، ومحور محمد أنور السادات "ترسا سابقا"، وشارع فيصل، من المريوطية حتى الكوبري المؤدي إلى الجيزة، وشارع السودان ومنطقة البحوث، ازدحامًا نسبيًا.

كما شهدت المنطقة الواقعة بين أول طريق الفيوم وصولًا إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، ازدحامًا نسبيًا في ظل وجود أوناش من المرور لتسيير الحركة المرورية، فضلًا عن وجود كثافات متوسطة في محور 26 يوليو في الاتجاهين.

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