إخماد حريق فى عنبر دهانات مصنع سيارات شهير بأكتوبر

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ7 سيارات إطفاء لإخماد حريق اندلع في مصنع سيارات شهير بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا باندلاع حريق في مصنع سيارات تحمل ماركة شهيرة بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، فور إخطار اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لمسرح البلاغ والدفع بقوات الحماية المدنية.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٧ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ونجحت القوات في محاصرة النيران وإخمادها ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية أو تلفيات.

تبين من التحريات الأولية لمباحث قسم ثان أكتوبر أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في لوحة مفاتيح داخل عنبر دهان السيارات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.