السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق شب بمركز للعيون فى العجوزة

حريق - آرشيفية
حريق - آرشيفية

نشب، منذ قليل، حريق هائل داخل مركز شهير لعلاج العيون بميدان سفنكس، وعلى الفورانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، التي اندلعت في المبنى المخصص للمكاتب الإدارية والعيادات الطبية.

كانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا بنشوب حريق داخل عمارة أحد البنوك بميدان سفنكس بالعجوزة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب قبل وقوع كارثة في المكان.

ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخلاء المبني من السكان حفاظًا على سلامة الارواح وجار اتخاذ كل الإجراءات.

لعلاج العيون بميدان سفنكس النيران التي اندلعت في المبنى المخصص للمكاتب الإدارية والعيادات الطبية حريق هائل غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة عمارة البنك الأهلي بميدان سفنكس بالعجوزة

مواد متعلقة

إعدام شخصين والمؤبد لـ4 آخرين بقضية اللجان النوعية بالمنوفية

غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بالانضمام لخلية استهداف كنيسة المرج

1126 مخالفة مرورية حصيلة التقاط الرادارات الحديثة خلال 24 ساعة

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

اليوم.. محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته

فتيات حلوان والصف.. لغز الاختفاء يتكشف

النيابة تطلب استعجال التحريات فى مصرع أب وأبناءه الثلاثة دهسا أسفل قطار البدرشين

غرق سيارة عريس وزوجته برشيد ووفاة صديقة العروس

الأكثر قراءة

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

مبادرة الحكومة تؤتى ثمارها.. 36% انخفاضًا فى أسعار السلع والمخزون آمن

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

"العجز الجنسي" يُنهي حياة "سيدة سوهاج" على يد زوجها.. والمحكمة تقول كلمتها

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس