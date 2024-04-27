الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق شب بمركز للعيون فى العجوزة

نشب، منذ قليل، حريق هائل داخل مركز شهير لعلاج العيون بميدان سفنكس، وعلى الفورانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، التي اندلعت في المبنى المخصص للمكاتب الإدارية والعيادات الطبية.

كانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا بنشوب حريق داخل عمارة أحد البنوك بميدان سفنكس بالعجوزة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب قبل وقوع كارثة في المكان.

ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخلاء المبني من السكان حفاظًا على سلامة الارواح وجار اتخاذ كل الإجراءات.