قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

شهدت مدينة رشيد حادث مروع عقب غرق سيارة عريس وعروسه أثناء عودتهما من حفل الزفاف وبرفقتهما السائق وصديقة العروس.

وحصلت “الدستور” على صورة العروسين الذين أصيبا إثر غرق سيارة الزفاف بمدينة رشيد التقطاها في السيارة قبل التحرك بلحظات وانقلابها في الترعة، وتمكن حضور الزفاف من إنقاذهما فيما غرقت فتاة كانت رفقتهما وتجلس في المقعد الأمامي.

وفاة صديقة العروس غرقا داخل السيارة

وكشف مصدر أمني عن مصرع صديقة العروسة غرقا داخل السيارة وإصابة العريس والعروس والسائق، وتم نقلهم إلى مستشفى الفخراني.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ بسقوط سيارة ملاكي داخل بحيرة بمدينة رشيد ومحاولة الأهالي إنقاذ ركابها، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ النهري لمحاولة استخراجهم.

وفور استخراج الأربع أشخاص تبين وفاة فتاة كانت صديقة العروسه وتجلس في المقعد الأمامي بجوار السائق.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.