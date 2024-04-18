إصابة 4 أشخاص فى حادث سير أثناء زفاف عريس بالمنوفية

أصيب 4 أشخاص في حادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية، وذلك أثناء مشاركتهم في موكب عرس لنقل وزفاف عروس بالمنوفية وعلى الفور تم نقلهم الي مستشفى الباجور التخصصي لمحاولة إسعافهم، وجرى التعامل مع حالتهم الصحية، وفق الإصابات وحالتهم مستقرة.

وكان قد ورد بلاغا لمرفق الإسعاف بوجود حادث على الطريق الإقليمي وإصابة 4 أشخاص وأوضح مصدر طبي إصابة كلا من إسلام شريف أبو دهبه 27 عاما، إسلام محمد سعد 22 عاما، إسلام عزت نوح 22، محمد رمضان عوض 25، جميعهم مقيمين قرية شما التابعة لمركز أشمون، وحالتهم مستقرة وجارى تلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد إصابة اربع أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وأكد شاهد عيان أن السيارة انقلبت على الطريق الإقليمي في المسافة بين أشمون والباجور، وهي سيارة عريس كانت تستعد لنقل عروسة وجرى طلب الإسعافات المصابين وإخطار مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.