الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

القبض على 5 أشخاص بتهمة الاعتداء على سيدة مريضة نفسيا في المنوفية

حبس
حبس

ألقت شرطة مركز ومدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، القبض على 5 شباب بتهمة الاعتداء جنسيا على سيدة مريضة نفسيا، بناء على بلاغ من أسرتها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

بداية الواقعة بتلقي اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد نضال مندور، مأمور مركز شرطة السادات، يفيد تقدم سيدة وأسرتها ببلاغ يتهمون خمسة شباب بالاعتداء الجنسي عليها، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث من وحدة مباحث السادات وفرع البحث الجنائي بقيادة المقدم أحمد شمس، رئيس فرع البحث بالمنطقة.

بالانتقال والفحص تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة السادات بقيادة الرائد محمد حمودة، رئيس المباحث، من إلقاء القبض على المتهمين وتحرير المحضر اللازم، وذلك عقب  سماع أقوال المجني عليها، واستجواب المتهمين بمحضر رسمي  في الاتهامات الموجهة إليهم من اعتداء جنسي على السيدة، وجار العرض على جهات التحقيق.

أوضح مصدر أن السيدة المعتدى عليها في العقد الثالث ومتزوجة، وموجودة في منزل أسرتها لوجود خلافات مع الزوج، واتهمت في أقوالها 5 متهمين بالاعتداء الجنسي عليها بمدينة السادات بإحدى العمارات تحت الإنشاء، ما تسبب في الأذى الجسدي والنفسي للمجني عليها علاوة على مرضها النفسي.

مصرع طفل بالمنوفية

وعلى صعيد آخر، منفصل كان شهدت قرية بنهاي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية مصرع  طفل رضيع عمره عام، وذلك عقب سقوط اسطوانة بوتاجاز فوق رأسه، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة أسفرت عن وفاته عقب وصوله إلى المستشفى.

ترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال، يفيد بورود إخطار من مستشفى الباجور بمصرع طفل عقب دخوله إلى المستشفى متأثرا بإصابته، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

 

محافظة المنوفية مركز السادات القبض على خمسة أشخاص سيدة تعانى من مرض نفسى مركز شرطة السادات

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