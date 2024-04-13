السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بسبب ماس كهربائى.. التفاصيل الكاملة للسيطرة على حريق مخزن أحذية فى المنوفية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

شهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نشوب حريق مروع بمخزن للأحذية وانتقلت قوات الحماية المدنية بالمنوفية وقامت بالسيطرة على الحريق، وذلك عقب ورود بلاغ لغرفة الحماية المدنية، حيث كلف مدير الإدارة بالدفع بـ7سيارات من وحدة الحماية المدنية بشبين الكوم لمكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وترجع أحداث الواقعة لتلقي اللواء عمرو رءوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل مخزن أحذية في شارع الجلاء البحري، وجرى استدعاء فريق الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لأماكن أخرى واتخاذ اللازم حيال الواقعة.


وانتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم لموقع الحادث، حيث تبين لهم نشوب حريق في مخزن أحذية في شارع الجلاء البحري، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي وما زاد من الحريق طبيعة المواد الموجودة داخل المخزن، وتمت السيطرة عليه في وقت قياسي.


وحررت قوات الشرطة محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وذلك عقب إجراء المعاينة الأولى، وسؤال مالك المخزن وشهود العيان، ولم ينتج عن الحريق أي خسائر في الأرواح وجار حصر الخسائر المادية داخل المخزن. 

محافظة المنوفية شبين الكوم الحماية المدنية حريق مخزن احذيه السيطرة على الحريق

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