سائق أوبر فى واقعة التجمع: "كنت هتحرش بيها فقط"

فجر سائق أوبر المتهم بمحاولة اختطاف واغتصاب مدرسة إنجليزي في التجمع، عدة مفاجآت فور إلقاء القبض عليه أمام رجال الشرطة قبل أن ينكر جميع الاتهامات خلال التحقيق معه في النيابة العامة.

وقال المتهم عقب ضبطه: "أنا كنت عايز أتحرش بيها بس مش هغتصبها بس هي قاومتني والموضوع كبر لما اتعورت".

وأضاف سائق أوبر المتهم، أنه تلقى طلبًا لنقل سيدة من التجمع الخامس لمنطقة الشيخ زايد، ثم طلب منها إلغاء الطلب وإعطاءه مبلغ الرحلة، على أن يقوم بتوصيلها خارج السيستم، لكنها رفضت وأضاف أنه خلال الرحلة تسلل بها لمكان «نائى» بمدينة نصر وهددها بـ"كتر" للتعدي عليها، ولكنها قاومته وتمكنت من الهروب، فألغى الرحلة وهرب حتى تم القبض عليه.

وتابع سائق أوبر المتهم، أمام جهات التحقيق: "أنا مكنش قصدي أعورها بس أنا خوفت لما لقيتها بتصرخ بصوت عالي في الشارع وقتها فكرت إني أهرب من المكان علشان محدش يمسكني" مستطردًا: "أنا نزلت من العربية بحجة إني أجيب إزازة مياه ولما وقفت جبت الكتر من شنطة العربية، وفتحت الباب الخلفي ودخلت عليها وكنت عايز أتحرش بيها، بس هي قاومتني وبعدها مفكرتش في أي حاجة غير إني أهرب قبل ما حد يشوفني".

ومن جانبها روت الفتاة التي كادت أن تفقد حياتها على يد سائق أوبر في مدينة نصر تفاصيل الواقعة، قائلة: "عندما شاهدت السائق يحاول التعدي عليّ بسلاح أبيض بادرته بسؤال: إنت عايز منى إيه أنا زي أختك حرام عليك لكنه قرر التعدي علىّ ولم يفكر في كلامي" وأكدت أنه أراد أن يتحرش بها ويغتصبها داخل السيارة.

وتابعت المجني عليها قائلة إنها طلبت سيارة أوبر من أمام مسكنها من التجمع إلى الشيخ زايد وأثناء الرحلة فوجئت بالسائق يقف في منطقة نائية نوعًا ما ويفتح باب التاكسى ويقوم بلمس أجزاء حساسة من جسدها محاولًا التحرش بها واغتصابها تحت تهديد السلاح.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط سائق حاول التعدى على سيدة أثناء استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى، حيث كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدى سائق بإحدى شركات النقل الخاصة على سيدة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات قررت أنها حال استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدى عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

جرى تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه وتبين أنه مقيم بالمقطم، كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.