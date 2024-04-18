حولته إلى أشلاء.. مصرع فلاح أثناء حصاد محصول القمح داخل دراسة القمح بالمنوفية

شهدت قرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مصرع شاب وذلك أثناء قيامه بدريس القمح، وعلى الفور تجمع الأهالي بالقريه لمحاولة إنقاذه، إلا أنه كان قد لقي مصرعه في الحال، وفشلت محاولات إنقاذ حياته وسط حالة من الذعر بين المتواجدين في مكان الحادث لهول الحادث.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب عقب سقوطه داخل ماكينة الدريس بقرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور أثناء حصاد القمح، والتي أدت إلى وفاته في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث ومعاونه أحمد أبو العلا، إلى موقع الحادث حيث تبين لهم مصرع “م. ع. ط” 40 عاما داخل ماكينة الدريس، واتخذت القوة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال الواقعة.

ويستعد أهالي قرية كوم الضبع لدفن الجثمان بمقابر العائلة، وذلك عقب إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأكد أحد شهود عيان الواقعة أن الشاب يعمل عامل يومية في الأراضي وعند عمله اليوم في الأراضي الزراعية ظهر اليوم، قامت دراسة القمح بسحبه داخلها مما أدى إلى فرمه وحولته إلى أشلاء، وسط حالة من الذعر بين كافة المتواجدين الذين فشلوا في إنقاذه.