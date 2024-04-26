الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غدا.. استكمال محاكمة المتهمين بالانضمام لخلية استهداف كنيسة المرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنعقد غدا السبت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، لإستكمال محاكمة 14 متهما فى القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية استهداف كنيسة المرج".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى أمين وسكرتارية محمود شلبى ومحمد هلال.

محاكمة المتهمين بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية

 

ووجه للمتهمين تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة بدر لإستكمال محاكمة 14 متهما جنايات المرج خلية استهداف كنيسة المرج

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