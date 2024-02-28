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حوادث

تأجيل محاكمة 14 متهمًا بتفجير كنيسة النعمة فى المرج إلى 27 أبريل

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة  جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم  الأربعاء، تأجيل  جلسات محاكمة 14 متهمًا بينهم 8 سيدات، في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية تفجير كنيسة النعمة الأولى بالمرج" لجلسة 27 أبريل لمرافعة النيابة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض، منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

الدائرة الثالثة إرهاب جنايات أمن الدولة العليا مجمع محاكم بدر خلية تفجير كنيسة النعمة الأولي بالمرج إعلامي ا

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