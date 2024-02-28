الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحبس سنة لوالد "طفلتي الأسانسير".. وغرامة 5 آلاف وحبس سنة لبقية المتهمين

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، بمعاقبة والد فتاتي الأسانسير بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 5 آلاف جنيه والحبس سنة لبقية المتهمين بتهمة اختطاف طفلتين والشهيرة إعلاميًا بواقعة "طفلتي الأسانسير".

 

 وكان قد قدم دفاع المتهم الأول "والد الطفلتين"، والذي اتهم باختطاف طفلتيه بمساعدة آخرين داخل أسانسير بمدينة نصر، ما يفيد بوجود حكم قضائي نهائي بضم حضانة الطفلتين له، وذلك خلال نظر محكمة جنح مدينة نصر جلسة محاكمتها للمتهمين بخطف طفلتي الأسانسير بمدينة نصر.

وأوضح دفاع المتهم الأول، أن الفتاتين تحملان هوية دولة عربية، وأن والدة الطفلتين لا تحمل حكمًا قضائيًا نهائيًا، وأن الحكم الذي تدعي امتلاكه، تم إلغاؤه بحكم قضائي.

 

كما دفع بانتفاء أركان الجريمة للخطف بركنيها المادي والمعنوي، وفقًا لنص المادة 92، وذلك كون الطفلتين في حضانة والدهما المتهم الأول، بحكم قضائي نهائي.

 

وقال ضابط المباحث مجري التحريات، إن تحرياته أسفرت عن اختطاف المتهم "أحمد. ح" للطفلة "حنين" وهي ابنته من زيجته الشاكية "هبة حسن محمود"، ومحاولة خطف ابنته الأخرى "جنى".

 

وأردف مجري التحريات في قضية خطف "فتاتي الأسانسير" بأن المتهم استعان بشخص آخر، وتوجها للعقار محل سكن ابنتيه رفقة والدتهما واستغل صعودهما بمفرهما بمصعد العقار، وانقض هو الآخر على الطفلتين وخدراهما.

محكمة جنح مدينة نصر جنح مدينة نصر والد فتاتي الاسانسير الحبس سنة مع ايقاف غرامة 50 الف جنية طفلتي الأسانسير

مواد متعلقة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة شخصين لاتهامهما بالنشل

اليوم.. استكمال جلسات محاكمة 14 متهمًا بتفجير كنيسة النعمة بالمرج

اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم في "أحداث عنف الزيتون"

اليوم.. الحكم على المتهمين بخطف "طفلتي الأسانسير"

اليوم.. استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهم بقتل شاب في كرداسة

السجن 3 سنوات لمتهم بترويج المخدرات في القطامية

تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ"خلية داعش كرداسة" لـ13 مارس

اليوم.. محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى "داعش"

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

عاجل.. "الوزراء": سنعلن عن أعداد المقيمين غير الشرعيين فى مصر بعد 13 مارس

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

الطفل الفلسطينى عبدالله كحيل لـ رنا رئيس: "هفتحلك كل أبواب فلسطين"

عاجل.. الباز يكشف مفاجأة عن بنود اتفاق رأس الحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويستولى على مركبة أحدهم فى رام الله