الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ"خلية داعش كرداسة" لـ13 مارس

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية إلى خلية داعش كرداسة لجلسة 13 مارس المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات ولضم الأحراز مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية. 

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

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اليوم.. محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى "داعش"

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تأجيل أولى محاكمة متهمين في "خلية داعش قنا" لـ12 مارس

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.

داعش كرداسة مجمع محاكم بدر جماعة إرهابية خلية داعش كرداسه

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