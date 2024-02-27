اليوم.. محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى "داعش"

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمحكمة جنايات أمن الدولة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عـمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.