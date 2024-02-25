اليوم.. استكمال محاكمة عصابة سرقة السيارات بمدينة نصر

تستكمل محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات المركونة في الشوارع.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم في السرقات مالك مخزن "له معلومات جنائية" بمدينة نصر أول، لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها أمام أحد العقارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما اعترف بتكوينه تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بالاشتراك مع "عاطل، عاملين" تم ضبطهم.

وباستهداف المخزن المُشار إليه عُثر بداخله على "السيارة المُبلغ بسرقتها- سيارة بدون لوحات معدنية المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة- سيارة- عدد من اللوحات المعدنية- عدد 4 شورت بلوك لعدد من السيارات- عدد 6 كنترول سيارة- عدد 13 استيكر مُدون عليها أرقام شاسيه- كمية من أجزاء السيارات- عدد 3 رخص تسيير".