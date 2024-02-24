السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غدا.. استكمال محاكمة المتهمين بـ"خلية الماريوت"

محاكمة
محاكمة

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا الأحد، إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين سبق الحكم عليهم، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

الدائرة الثالثة إرهاب المستشار وجدي عبد المنعم محاكمة المتهمين خلية الماريوت الحكم

مواد متعلقة

قرار جديد بشأن محاكمة 57 متهمًا فى "اللجان النوعية للإخوان"

رفض دعاوى استبعاد مرشحين على مقعد نقيب المحامين

الحكم فى طعن مرتضى منصور على حبسه لسبه رئيس الأهلى 23 مارس

اليوم نظر جلسة محاكمة 5 متهمين بقضية تجمهر محكمة منوف

اليوم.. نظر 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات نقابة المحامين

اليوم.. الحكم في دعوى وقف ترشح حمدي خليفة على مقعد نقيب المحامين

اليوم.. الحكم في دعوى استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات

اليوم.. الحكم في دعوى استبعاد نبيه الوحش من انتخابات المحامين

الأكثر قراءة

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

بيراميدز يودع دورى أبطال إفريقيا بخسارة قاسية من مازيمبى

بمشاركة مصر.. اجتماع باريس قدم إطارًا مفصلًا بشأن المحتجزين وإنهاء حرب غزة

الدولار يترنح.. هبوط حاد بسعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل 46 جنيهًا

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

ما وراء إرسال الصين الأسطول الجنوبى للبحر الأحمر.. الحيثيات والأبعاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة