السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم في دعوى وقف ترشح حمدي خليفة على مقعد نقيب المحامين

حمدي خليفة
حمدي خليفة

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المقامة من على السيد على الفيل، يطالب فيها بوقف تنفيذ ترشح حمدي خليفة على مقعد نقيب المحامين.

وحملت الدعوى رقم ٧٨/٣٩٨٣٨، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب ٢٠٢٤، والخاص بالقوائم النهائية فيما تضمنته من إدراج المرشحين المطعون ضدهم وهم سامح محمد معروف عبدالله عاشور، وعبدالحليم علام عبدالحليم علام، وحمدى أحمد محمد خليفة.

واختصمت الدعوى الثانية كلا من عبدالحليم علام عبدالحليم علام، وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.

وطالبت بوقف وإلغاء تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتخذة لإجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين، سواء من مجلس النقابة وهيئة المكتب أو المتخذة من قبل اللجنة القضائية المشرفة عليها لبطلانها ومخالفتها القانون والنظام الداخلى، وما يترتب على ذلك، خاصة بطلان إجراءات العملية الانتخابية قبل الاقتراع والإلزام بالاحتكام إلى نص المادة ١٣٥ مكرر الفقرة الثانية، بتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بإجراء الانتخابات خلال ٦٠ يوما من تاريخ الحكم، مع تشكيل لجنة من نقباء القاهرة الأربعة وثلاثة من شيوخ مهنة المحاماة لإدارة النقابة فى تلك الفترة.

محكمة القضاء الإداري الدعوى على السيد نقيب المحامين حمدي خليفة

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