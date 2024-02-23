الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غدا.. الحكم في دعوى استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات

عبد الحليم علام
عبد الحليم علام

تصدر محكمة القضاء الإداري، الحكم في دعوى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق ترشح عبد الحليم علام نقيبا للمحامين، واستبعاد اسمه من الأسماء المرشحة على ذلك المنصب في الانتخابات.

وأكدت الدعوى أن عبد الحليم علام هو نقيب المحامين الفرعي فى الإسكندرية ولا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام، وذلك لأنه قد تم انتخابه نقيبا عامًا للمحامين بتاريخ 9 أبريل الماضى وهو نقيب فرعي للإسكندرية، وصدر  حكم من محكمة القضاء الإداري كاشفًا جازمًا بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعي والنقيب العام للمحامين.

وأوضحت أن عبد الحليم علام ما زال هو النقيب الفرعي للإسكندرية ولا يحق له طرح نفسه نقيبا عاما للمحامين إذ أن صفته كنقيب فرعى للإسكندرية مازالت حتى إقامة هذا الطعن قائمة، خاصة وأنه سيتم فتح باب الترشح في شهر مايو القادم ۲۰۲٤ لإجراء انتخابات الإسكندرية الفرعية، ولما كان حكم القضاء الإداري سالف الإشارة وهو قضاء مبدع وضع قواعد إدارية لا يحيد عنها وأسس راسخة.

وأشارت إلى حيثيات الحكم الصادر من القضاء الإداري بأن عدم النص في قانون المحاماة الحالي على حظر الجمع ليس من شأنه إجازة التصرف لكونه لا يخص النقيب بل يتعداه إلى مصلحة غيره، فيكون الأصل في هذا الشأن هو المنع، كما أن من الأصول المقررة أنه لا يجوز الجمع بين مباشرة الاختصاص والرقابة على مباشرته، وإلا كان هناك نوع من التداخل والتعارض بين المصالح.

محكمة القضاء الإداري الدعوى علام عبد الحليم علام الانتخابات نقيب المحامين الفرعي

مواد متعلقة

غدًا.. الحكم فى دعوى استبعاد نبيه الوحش من انتخابات نقابة المحامين

إحالة 4 متهمين باقتحام محطة وقود وسرقة العاملين للجنايات

أسماء 12 متهمًا فى قضية فساد وزارة الرى

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضية فساد وزارة الري

تأجيل محاكمة 12 متهمًا في "شبكة فساد الري" لـ16 مارس

بدء أولى جلسات محاكمة 12متهما في قضية شبكة "فساد الري"

وصول المتهمون بـ"فساد الري" إلى محكمة الجنايات

ادعوا أنهم ضباط آداب.. إحالة 3 متهمين بسرقة المواطنين في التجمع الخامس للجنايات

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد": طقس دافئ اليوم الجمعة.. والقاهرة تسجل 21 درجة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

بعد 216 ساعة بحث.. "بوست وقطعة خيش" أسقطا قاتل طالب الدقهلية

نشاط الرئيس السيسى وأكبر صفقة استثمار تتصدر عناوين الصحف

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره