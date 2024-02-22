ادعوا أنهم ضباط آداب.. إحالة 3 متهمين بسرقة المواطنين في التجمع الخامس للجنايات

أحالت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشارمحمد حجازي المحامى العام الأول، 3 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة بهدف سرقة المواطنين في التجمع الخامس، إلى محكمة الجنايات.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "سامي. ع" مخلي سبيله، صاحب كشك سجائر، "رامي. ا" مخلي سبيله، عامل، و"غانم. م" حلاق، هارب.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين سرقوا وآخرين مجهولين المنقولات والمصوغات الذهبية المملوكة للمجني عليهما "إيهاب. م"، "منى. م" وكان ذلك بأن استوقفوا المجني عليه الأول بالطريق العام ليلًا مدعيين كونهم من رجال الضبط حال إحراز المتهم الأول "سلاح" واصطحبوا إياه لداخل مسكنه لتفتيشه مستندين على صفتهم الكاذبة وتمكنوا من مغافلته وسرقته.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين سلاحًا (مسدس صوت) وذخائر بغير ترخيص.

وقال الشاهد الأول "إيهاب. م"، مهندس مدني حر، إنه حال وصوله أمام مسكنه فوجئ بسيارة تتوقف بجانبه وينزل منها المتهمون وآخرين مجهولين منتحلين صفة رجال مباحث شرطة الآداب، حيث اصطحبوه برفقتهم لتفتيش مسكنه مدعين ارتكابه جريمة وعقب مغادرتهم اكتشف سرقتهم لهاتفين محمولين ومصوغات ذهبية مملوكين له ولطليقته.

وجاء في أقوال الشاهد الثاني "منى. م"، ربة منزل، ورود اتصال هاتفي من الشاهد الأول مفاده قيام المتهمين وآخرين مجهولين بسرقة مصوغاتها الذهبية من داخل مسكنها عن طريق انتحالهم صفة رجال الشرطة وعقب ذلك تواصل معها أحد المتهمين مخبرًا إياها برغبته في إعادة مصوغاتها الذهبية إلا أن ذلك لم يحدث.

وشهد الشاهد الثالث "محمد. ح"، حارس عقار، بأنه حال تواجده أمام العقار محل عمله فوجئ بتوقف سيارة سوداء اللون ونزول منها أربعة أشخاص مجهولين لديه وتوجهوا للتحدث مع الشاهد الأول عقب ذلك صعدوا برفقته المسكنه وحال مغادرتهم أبصر بحوزة أحدهم حقيبة قماشية سوداء اللون وعلم عقب ذلك من الشاهد الأول بقيامهم بسرقة محتويات مسكنه.

وقال الشاهد الخامس رائد شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول، إنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، توجه إلى حيث أيقن تواجدهم وتمكن من ضبط المتهمين الأول والثاني وبتفتيشه للمتهم الأول عثر بحوزته على مسدس صوت وخمسة طلقات وهاتف محمول بفحصه عثر علي محادثات بينه، وبين المتهم الثالث تفيد بوجود المسروقات بحوزة المتهم الثالث.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة مع المتهم الثالث وآخرين مجهولين بانتحال صفة رجال الشرطة واستقطبوا الشاهد الأول على برنامج تواصل اجتماعي واتفقوا معه على إقامة علاقة جنسية محرمة وعقب وصوله لمسكنه استوقفوه مدعيين بتلك الصفة وتوجهوا برفقته لداخل مسكنه، وتمكنوا من الاستيلاء على محتوياته.