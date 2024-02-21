الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لقاتل شقيقه فى المعصرة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد الجندي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات؛ بتهمة ضرب شقيقه ضربًا أفضى إلى الموت، في المعصرة.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "محمود. ر"، عامل، بضرب شقيقه "رضا" ضربًا أفضى إلى موته، بعد أن نشبت بينهما مشاجرة تعدى فيها المجني عليه على المتهم باستخدام سلاح أبيض "كتر"، فاستل المتهم سلاحًا أبيض للتعدي على المجني عليه، وطعنه طعنتين بقدمه اليسرى محدثًا به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

 

 وقالت الشاهدة الأولى "أمينة. م" والدة المجني عليه، إنها حال تواجدها بمسكنها برفقة نجلها المجني عليه، حضر نجلها المتهم إلى المسكن، فأبصرت نشوب مشاجرة بينهما وحاول المجني عليه التعدي على المتهم باستخدام "كتر"، فاستل المتهم "سكينا" وطعنه به طعنتين استقرتا بأنحاء متفرقة بقدمه اليسرى.

وشهد الشاهد الثاني "عبد النعيم. ا" عامل، بأنه ولإقامته بذات العقار محل سكن المجني عليه والمتهم تناهي لمسامعه استغاثة الشاهدة الأولى، فهرع لاستبيان الأمر، فأبصر المتهم واقفًا بجوار باب المسكن محل حدوث الواقعة وأبصر المجني عليه ممسكًا قطعة خشبية ومصابا بقدمه اليسرى محاولًا فض الشجار بينهما، وقام بإسعاف المجني عليه بأن ربط قماشة حول الإصابة بقدمه اليسرى.

 

وشهد الشاهد الثالث نقيب شرطة معاون مباحث بقسم شرطة المعصرة، بأنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم تمكن من ضبطه، والذي أرشد عن السلاح الأبيض "سكين" والمستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بجريمته.

محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد الجندى عامل السلاح الأبيض

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