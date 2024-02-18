الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة متهم فى "عنف الطالبية" لـ16 مارس

محاكمة
محاكمة

حجزت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية"، لجلسة 16 مارس.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر7، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف بالطالبية، وتعطيل المواصلات.

وعن عقوبة التظاهر نص القانون فى المادة 19 على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات، أو قطع الطريق.

عنف الطالبية منطقة الطالبية ارهاب أحداث العنف

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بعد قليل.. محاكمة المتهم فى قضية "أحداث عنف الطالبية"

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